На следующей неделе в Москву придет потепление. Такой прогноз ТАСС представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после сильного похолодание всегда наступает потепление. Так, в понедельник, 18 января, минимальная температура не опустится ниже минус 10-15 градусов. В следующие дни потепление продолжится. Дневная температура составит 7-10 градусов, однако в целом погода все еще будет ощущаться как холодная.

Перед небольшим повышением температуры москвичам придется пережить холодные выходные, предрек метеоролог. В субботу столбики термометров покажут до минус 15 градусов мороза, а в воскресенье — до минус 20 градусов.

Ранее москвичей предупредили, что в город придут сибирские морозы: температура воздуха в городе на текущей неделе опустится до минус 22 градусов Цельсия. К четвергу, 14 января, днем ожидается 15-17 градусов ниже нуля, ночью температура воздуха опустится до минус 22 градусов. 15 и 16 января температура будет колебаться от минус 13 до минус 18 градусов. Также пройдет небольшой снег.

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