Журналист и ведущий вспомнил о первом гей-клубе в Москве

Экс-журналист, ведущий и бывший арт-директор клуба «Шанс» Сергей Пчела вспомнил, какими были первые клубы для секс-меньшинств, открывшиеся в Москве после перестройки. Об этом он рассказал изданию «Москвич Mag».

Именно «Шанс», основанный бизнесменом Майклом Моргенстерном, считается первым клубом в Москве, ориентированным на геев и лесбиянок. Он открылся в год отмены статьи за мужеложство, по которой в СССР сажали в тюрьму мужчин, вступавших в однополые отношения. Сперва заведение открылось на Цветном бульваре, но потом переехало в ДК «Серп и Молот» на «Площади Ильича». «Главной заманухой» клуба, по словам Пчелы, был зал со встроенными в стены гигантскими аквариумами, в одном из которых плавали обнаженные танцоры.

При входе в «Шанс» необходимо было сдавать фотоаппараты, поэтому оттуда практически невозможно найти снимки. По словам очевидцев, в клуб приезжали мировые знаменитости — дизайнер Валентино Гаравани, актриса Милла Йовович, модель Наталья Водянова, певица Мадонна. В то же время заведение оставалось демократичным местом, где часто отдыхали студенты.

Кроме того, в «Шансе» вручали премию «За вклад в гей-культуру». Голосование проводили с помощью народного опроса. Однажды победителем премии выбрали известную певицу Аллу Пугачеву.

Ранее владелец культового московского клуба «ПТЮЧ» Игорь Шулинский вспомнил о неограниченной свободе в Москве 90-х годов. По его словам, после падения «железного занавеса» люди активно интересовались новинками кино, музыки и искусства.