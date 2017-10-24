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Атмосферное давление в столице побило рекорд времен застоя

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Атмосферное давление в столице 31 октября опустилось до рекордного показателя в 718 миллиметров ртутного столба. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

Этот показатель на два пункта ниже предыдущего минимума, зафиксированного в 1970 году.

В течение дня, по мере прохождения центра циклона, давление будет плавно расти.

Накануне Центр организации дорожного движения предупредил москвичей об ухудшении погодных условий и осадках в виде дождя и снега, которые продлятся до конца недели.

Также 30 октября в столице было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 15 метров всекунду и выше.

Период с середины 1960-х до начала Перестройки (1985 год) в исторической литературе называется застоем.

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