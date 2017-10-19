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Дожди вернутся в Москву в конце недели

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Дожди и плюсовая температура вернутся в столичный регион в грядущие выходные, 28 и 29 октября. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает Гидрометцентр России.

«Антициклон покидает столичный регион, атмосферное давление быстро падает и вплоть до начала новой недели останется низким — Москва и область будут находиться под влиянием циклонов, которые обеспечат повышение температуры и более влажную погоду с осадками, сначала в виде снега, затем дождя», — отметили в метеослужбе.

Днем в пятницу и в ночь на субботу в Москве и области ожидается снег, местами возможно образование гололедицы. Однако уже в субботу днем в городе потеплеет до плюс 1-3 градусов и снег сменится дождем. В воскресенье воздух прогреется до 3-6 градусов выше нуля.

«В начале следующей недели осадки не прекратятся, температура воздуха составит минус 1 — плюс 4 ночью и плюс 1-6 днем», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что снежный покров в столичном регионе установится не раньше середины ноября.

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