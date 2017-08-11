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Грозы и шквалистый ветер придут на смену жаре в Москве

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Грозы с градом и шквалистым ветром придут в Москве на смену жаре в понедельник, 14 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на понедельник в столичном регионе ожидаются грозы и кратковременные дожди. Днем будет облачно, также пройдут дожди, местами сильные с градом.

При этом в Москве немного похолодает: столбики термометров покажут 24-26 градусов выше нуля. Будет дуть южный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в выходные, 12-13 августа, в московском регионе ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет больше соответствовать июлю и превысит норму на пять градусов.

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