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Июнь в Москве потеплел на 2,5 градуса за 136 лет

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Средняя температура июня в московском регионе за последние 136 лет повысилась на 2,5 градуса. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.

«За период с 1880 по 2016 год глобальное потепление привело к тому, что средняя температура воздуха июня увеличилась с 15 до 17,5 градуса», — уточнили в метеослужбе.

Там также отметили, что за 136-летний период наблюдений заметна тенденция к увеличению количества осадков. Самыми дождливыми за этот период были 1909, 1942, 1991 годы. Тогда их количество превысило норму в 1,5-2 раза. Наименьшее количество осадков наблюдалось в 1917, 1951 и 1999 годах.

Как пояснили в метеослужбе, продолжительность солнечного сияния в июне составляет около 270 часов. Туманы наблюдаются в среднем один-два дня за месяц, в отдельные годы может наблюдаться до четырех-пяти дней. За месяц в среднем отмечается шесть-восемь дней с грозой, максимальное число дней с грозой может достигать 12.

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