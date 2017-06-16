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Летнее тепло продержится в Москве до середины недели

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Летнее тепло продержится в Москве до середины наступающей рабочей недели. С четверга, 22 июня, в столице снова похолодает. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщается на официальном сайте мэрии со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Днем в понедельник, 19 июня, воздух прогреется до плюс 22 градусов, возможен небольшой дождь. В отдельных районах города ожидается гроза.

Во вторник потеплеет до 24 выше ноля, будет облачно и местами возможны небольшие осадки, а уже в среду днем в столице ожидается не выше 20 градусов тепла, возможны дожди.

Во второй половине недели немного похолодает. В четверг температура воздуха составит плюс 14–19 градусов, в пятницу — плюс 18 градусов. Также вероятны осадки.

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