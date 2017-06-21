Лето начнется в Москве только в июле

Лето в Москве начнется в июле, до конца июня в городе сохранится неустойчивая и прохладная погода. Об этом сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Синоптики пояснили, что смена сезонов в этом году происходит в столичном регионе с опозданием почти на месяц. При этом они не уточнили, в каких числах июля можно ждать летнюю жару.

Ветреная погода с кратковременными дождями сохранится в Москве как минимум до понедельника, 26 июня. «В дневные часы температура будет не более плюс 20 градусов, что нехарактерно для последних чисел июня», — сказали в метеобюро.

В четверг, 22 июня, в столице второй день подряд объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. В МЧС не исключают повреждений линий электропередачи, падение деревьев, повреждение крыш домов, а также широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.