МЧС предупредило москвичей о грозах и усилении ветра

Экстренное предупреждение объявлено в Москве во вторник, 13 июня, из-за грозовых дождей и усиления ветра. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

«В Москве в ближайшие часы с сохранением до 21:00 часов вечера 13 июня 2017 года ожидаются дождь, гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду», — отметили в ведомстве, добавив, что за это время в столице может выпасть до 15 миллиметров осадков.

В МЧС не исключили, что непогода может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных конструкций. Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты, а водителям — парковаться вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Ранее во вторник в Москве и Подмосковье из-за сильных дождей и гроз был объявлен желтый уровень опасности. 13 июня он также объявлен в Белгородской, Орловской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской и других областях центральной России.