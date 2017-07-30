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Москва пятый месяц подряд перевыполнила норму по осадкам

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Июль 2017 года в Москве стал пятым подряд месяцем, перевыполнившим норму по количеству осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в столице выпало 105 миллиметров осадков, что составило 112 процентов от климатической нормы. Самыми дождливыми днями стали 2 июля (12 миллиметров осадков), 3 июля (21 миллиметр), 14 июля (10 миллиметров) и 31 июля (16 миллиметров). Всего дождливых дней было 19 при норме в 12.

Средняя температура воздуха в июле составила плюс 17,9 градуса, что ниже климатической нормы на 0,3 градуса. Самым холодным днем оказалось 7 июля, когда столбики термометров упали до плюс 9,7 градуса. При этом в июле впервые в этом году воздух в Москве прогрелся до 30 градусов тепла и выше. Температура в 31,9 градуса была зафиксирована 29 июля.

По данным многолетних метеонаблюдений, наибольшее количество осадков выпало в Москве в июле 2008 года —181 миллиметр, или 193 процента месячной нормы. Самым засушливым стал второй летний месяц 2014 года с 4,5 миллиметра дождей, что составляет 5 процентов от нормы.

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