Москве пообещали самое жаркое бабье лето за 108 лет

Синоптики прогнозируют аномально жаркое бабье лето в Москве, которое может побить 108-летний рекорд. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

«На следующей неделе начнется вторжение субтропического тепла, — заявили в организации. — 13 сентября, возможно, будет повтор рекорда далекого 1909 года, когда в Москве было плюс 27,4».

Стремительное потепление начнется уже в конце текущей недели. Вероятность осадков сократится до минимума, в субботу столбики термометров покажут плюс 20, в воскресенье — от 19 до 24 градусов. В середине недели можно надеяться на повышение температуры до 28 градусов.