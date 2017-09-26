Москвичам к концу недели пообещали потепление и дождь

В ночь на 3 октября температура в Московском регионе может приблизиться к нулевой отметке, в Подмосковье возможны заморозки. Об этом в понедельник, 2 октября, представители Гидрометцентра РФ сообщили ТАСС.

Ночная температура опустится до плюс 1-3 градусов в столице и минус 2 — плюс 3 градусв в пригороде. Днем термометры покажут 5-7 градусов выше нуля в городе и 3-8 градусов в области. Аналогичная ситуация ожидается и следующей ночью.

«После периода прохладной погоды в Москве установится обычная октябрьская. Временами пройдут дожди, в отдельные дни будет ветрено. При этом станет теплее, и температура во второй половине недели будет немного, на 1-2 градуса, превышать норму», — сообщили метеорологи. По их словам, в среду днем ожидаются дожди и порывы ветра до 12-17 метров в секунду, при этом температура вырастет до 8-10 градусов тепла в Москве и 6-11 — в Подмосковье.

В четверг прогнозируется умеренный дождь и по-прежнему сильный ветер, температура ночью составит 5-7 градусов в столице и 3-8 градусов — в пригородах. Днем, как и накануне, ожидается 8-10 градусов в Москве и 6-11 градусов по области.

В пятницу дожди продолжатся, температура ночью составит 3-8 градусов, днем — 8-13.

В субботу пройдет небольшой дождь, ночью термометры покажут 2-7 градусов, днем 8-13.