Москвичам пообещали нетающий снег к середине ноября

Снежный покров в столичном регионе установится не раньше середины ноября. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующего лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимира Семенова.

«Предпосылки, чтобы снег лег и не растаял, могут быть недели через две, не раньше», — отметил Семенов.

Он пояснил, что для образования устойчивого снежного покрова необходимо, чтобы в течение дня температура была ниже нуля и чтобы при этом шел снег. «Как правило, во второй декаде ноября среднесуточная температура уходит в минус. Это значит, что и днем, и ночью будет отрицательная температура и снег таять не будет», — добавил климатолог.

Ранее синоптики столичного метеобюро пообещали, что первый сильный снегопад в Москве пройдет 27-28 октября. Центр организации дорожного движения уже порекомендовал московским автомобилистам выезжать только на зимней резине.