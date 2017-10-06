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Москвичам пообещали «полное погружение в осень»

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Жителей столичного региона ожидают затяжные дожди и «полное погружение в осень». Об этом в четверг, 12 октября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В пятницу мы окажемся в центре циклона, в субботу в тыловой его части. За три дня выльется до 26 миллиметров осадков — это 44 процента месячной нормы», — пояснил Тишковец. При этом днем в пятницу столбики термометров покажут около плюс 9-11 градусов, в субботу — плюс 7-9 градусов, в воскресенье — плюс 6-8 градусов.

Как уточнил изданию замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, сильные дожди придут в Москву уже в четверг и задержатся до 17 октября. Он также добавил, что за последние 11 дней в столице уже выпало 54 процента месячной нормы осадков.

Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья «жуткий дождь» из-за прихода циклона.

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