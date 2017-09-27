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Москвичам пообещали теплую зиму

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Предстоящая зима в столичном регионе будет теплой, морозы будут устанавливаться только на короткие периоды. Об этом во вторник, 3 октября, сообщил агентству «Москва» заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

«В последние 10 лет мы наблюдаем тенденцию на потепление. В декабре значительное потепление, но в январе и феврале средняя температура осталась практически на том же уровне. Учитывая это, можно сказать, что в этом году следует ожидать более теплой зимы», — рассказал Семенов.

При этом, отметил он, возможны и кратковременные похолодания, когда в Москве в течение одной-двух недель будут наблюдаться настоящие морозы. «Это также связано с общим потеплением, в особенности с циркуляцией над Арктикой холодного воздуха», — пояснил ученый.

До конца осени, по словам климатолога, аномальных погодных явлений не ожидается. «То, что мы сейчас наблюдаем, не выходит сильно за пределы климатической нормы октября. Возможно, в середине октября будут более теплые периоды», — уточнил Семенов.

Ранее синоптики пообещали, что к середине текущей недели в Москве после периода прохладной погоды установится обычная для октября температура. Временами пройдут дожди, в отдельные дни будет ветрено.

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