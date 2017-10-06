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Москвичам пообещали «жуткий дождь»

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Продолжительные дожди начнутся с 12 октября в Москве и области из-за прихода циклона. Об этом ТАСС заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, осадки будут умеренные, но длительные. Макарова добавила, что 13 октября и в ночь на 14-е «дождь будет просто жуткий».

12-14 октября воздух прогреется до 8-11 градусов, а 15-го похолодает до 4-9 градусов, отметила специалист Гидрометцентра.

В конце сентября в столице прошли первые заморозки. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд тогда объявил, что климатическое лето в Москве завершилось.

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