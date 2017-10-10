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Москвичей предупредили о первом сильном снегопаде

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Первый сильный снегопад в столице пройдет 27-28 октября. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Московское метеобюро.

В начале недели осадки будут незначительными. Центр «Фобос» отмечает, что в понедельник москвичей ждет несвойственная для этого времени погода.

«Регион окажется на орбите влияния тыловой части циклона, куда северные ветры будут поставлять порции разрозненных снеговых облаков и арктического холода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже своей климатической нормы, что на полмесяца опережает календарь», — уточняется на сайте центра.

Первый снег в Москве и области выпал вечером 21 октября и продолжался ночью.

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