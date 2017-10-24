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Москвичей предупредили о природных катаклизмах

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В первое половине рабочей неделе в Москве ожидаются экстремально низкое атмосферное давление, сильный ветер и выпадение половины месячной нормы осадков в виде дождя. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Наступающая неделя запомнится жителям столичного региона чередой неблагоприятных природных явлений. Это скажется влияние наступающего с запада циклонического монстра по имени Гервард, который накануне обрушился на страны Северной, Центральной и Восточной Европы смертоносным ураганом со скоростью ветра до 170 километров и уже сейчас атакует западные рубежи нашей страны», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что атмосферное давление опустится до рекордно низкого показателя — 719 миллиметров ртутного столба. «Москвичи, как будто, поднимутся на уровень около 280 етров над поверхностью земли, что выше башни Эволюция центра Москва-Сити. Такая аномалия отрицательно скажется на здоровье людей и может привести к снижению работоспособности, головным болям, шумам в ушах, одышке, учащенному пульсу и так далее», — предупредили в «Фобосе».

В среду в столицу вернутся заморозки, на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

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