В первое половине рабочей неделе в Москве ожидаются экстремально низкое атмосферное давление, сильный ветер и выпадение половины месячной нормы осадков в виде дождя. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Наступающая неделя запомнится жителям столичного региона чередой неблагоприятных природных явлений. Это скажется влияние наступающего с запада циклонического монстра по имени
Гервард, который накануне обрушился на страны Северной, Центральной и Восточной Европы смертоносным ураганом со скоростью ветра до 170 километров и уже сейчас атакует западные рубежи нашей страны», — сообщил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что атмосферное давление опустится до рекордно низкого показателя — 719 миллиметров ртутного столба. «Москвичи, как будто, поднимутся на уровень около 280 етров над поверхностью земли, что выше башни
Эволюция центра
Москва-Сити. Такая аномалия отрицательно скажется на здоровье людей и может привести к снижению работоспособности, головным болям, шумам в ушах, одышке, учащенному пульсу и так далее», — предупредили в «Фобосе».
В среду в столицу вернутся заморозки, на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.