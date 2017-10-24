Москвичей предупредили о сильном ветре

Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за ожидающегося усиления ветра. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.

«30 октября с 13 часов до 20 часов в Москве в пределах МКАД и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — уточнили в метеослужбе.

Водителям рекомендовали не парковаться под деревьями, а пешеходам — обходить плохо закрепленные дорожные знаки и рекламные конструкции.

Ранее в понедельник жителей столицы предупредили о том, что в первой половине рабочей недели в городе ожидаются экстремально низкое атмосферное давление, сильный ветер и выпадение половины месячной нормы осадков в виде дождя. Кроме того, в среду в Москву вернутся заморозки, на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.