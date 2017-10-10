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Названа дата появления нетающего снега в Москве

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Первый снег, который не будет таять сразу, ожидается в Москве и Подмосковье через неделю — 27 октября. Об этом начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил РБК в субботу, 21 октября.

«Существенные осадки и снежный покров, который уже не будет таять, ожидается в ночь со среды на четверг — осадки будут более интенсивные», — рассказал он. Варакин уточнил, что ночью в эти дни температура воздуха составит минус 2 градуса, а в области — до минус 4. «До конца следующей недели тепла не ждем», — добавил синоптик.

В то же время, по его словам, в субботу в течение дня временами ожидаются «отдельные снежные „заряды“ или снежная крупа», которые растают из-за положительной температуры. В то же время вечером и ночью она понижается, из-за чего на дорогах возможная слабая гололедица, пояснил Варакин.

Ранее РИА Новости в столичном метеобюро сообщили, что в нескольких районах столицы и области 21 октября пошел снег. «Но это были несущественные осадки», — рассказала главный специалист Татьяна Позднякова.

20 октября в Москве впервые с начала осеннего сезона зафиксированы минусовые температуры.

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