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Очевидцы засняли на видео потоп в аэропорту Шереметьево

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Очевидцы засняли на видео потоп в Шереметьево. На опубликованных в пятницу, 30 июня, в Instagram кадрах видно, что находящиеся на летном поле работники аэропорта передвигаются по колено в воде.

При этом в пресс-службе аэропорта опровергли сообщения о затоплении взлетной полосы. «Взлетная полоса не затоплена, все нормально», — пояснил представитель пресс-службы, слова которого приводят «Известия».

Днем 30 июня в столичном регионе прошла сильная гроза, которая сопровождалась сильнейшим ливнем с градом. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В результате грозы в столице и области два человека погибли и девять пострадали.

По данным экстренных служб, ветер повалил порядка 40 деревьев. Мосводосток сообщил, что сотрудники службы получили более 60 заявок о скоплении воды в городе.

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