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Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве 3 июля

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Выпадение 21 миллиметра осадков зафиксировано на базовой столичной метеостанции на ВДНХ днем в понедельник, 3 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

«Таким образом, в Москве за короткий промежуток времени выпала почти четверть месячной нормы осадков, которая в июле составляет 94 миллиметра», — уточнил собеседник агентства.

Всего с начала месяца выпало уже 37 миллиметров осадков, что составляет 40 процентов июльской нормы.

По прогнозам синоптиков, дожди разной степени интенсивности ожидаются в столичном регионе как минимум до конца текущей недели, однако они не будут настолько сильными.

В минувшую пятницу в Москве прошла гроза с сильнейшим ливнем, градом и ветром со скоростью до 24 метров в секунду. Как отметили специалисты центра «Фобос», последний день июня в этом году стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве — за 12 часов в столице выпало 69 миллиметров осадков, или почти 90 процентов от месячной нормы.

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