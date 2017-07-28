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Самый теплый день года зафиксирован в Москве

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Самый теплый день года зафиксирован в Москве. В субботу, 29 июля, воздух в столице достиг отметки 29,9 градуса тепла. Об этом сообщили ТАСС в московской метеостанции.

До этого самым теплым днем года считался четверг, 27 июля, когда максимальная температура воздуха составила 29,1 градуса. Таким образом, суббота, 29 июля, уже становится самым теплым днем этого года.

Специалисты отметили, что в течение дня воздух продолжит нагреваться, столбики термометров могут добраться до отметки плюс 33 градуса.

Тем не менее самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений в Москве считается 29 июля 2010 года. Тогда температура воздуха достигла отметки плюс 38,2 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что в субботу, 29 июля, в столице будет облачная погода, местами возможны грозы и кратковременные дожди.

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