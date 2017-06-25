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Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за усиления ветра и грозы с градом

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Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за усиления ветра и грозы с градом. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

«В ближайшие часы с сохранением на день и вечер 26 июня и ночь 27 июня по городу Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление юго-западного, западного ветра до 18-23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам — не находиться вблизи рекламных конструкций и дорожных знаков.

В среду, 21 июня, в московской больнице скончался еще один пострадавший при урагане, который обрушился на столицу 29 мая. Таким образом, число жертв урагана в Москве и Подмосковье выросло до 18.

Ураганный ветер с порывами до 28 метров в секунду обрушился на Москву и область в понедельник, 29 мая. В результате удара стихии в столичном регионе пострадали более 200 человек. Ветер также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей, повалил 14 тысяч деревьев.

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