Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Синоптики назвали дату наступления зимы в Москве

Погода
1
Как установить табличку о жертве репрессий
2
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
3
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
Другие новости

Климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. Ближайшие выходные будут теплыми благодаря влиянию циклонов, сообщил РБК замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в пятницу, 10 ноября.

«Пока циклоны нас от холода закрывают, настоящего холода мы и не ощущаем», — добавил Цыганков.

По его словам, в выходные, 11 и 12 ноября, воздух прогреется до плюс 7-8 градусов. Возможны дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду, атмосферное давление останется в пределах нормы. «Мы в теплой воздушной массе остаемся. Предыдущие дни выше нормы [по температуре] были, что продолжится и в выходные», — отметил синоптик.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что такое потепление не является рекордным. По его словам, в прошлом году в это время регистрировали потепление до плюс 14 градусов.

Специалисты погодного центра «Фобос» считают, что такая погода скорее характерна для середины октября.

Читайте также
Самое читаемое
«Сравниваю себя с батюшкой в храме»
Чем живут и что думают о зрителях капельдинеры московских театров
Cегодня
Канал имени Москвы
Что интересного можно почитать о столице в Telegram
8 ноября
Как установить табличку о жертве репрессий
7 ноября
Печь и панжакайть
Где и как попробовать в Москве блюда эрзянской кухни
4 ноября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter