Синоптики назвали дату наступления зимы в Москве

Климатическая зима в Москве наступит после 15 ноября. Ближайшие выходные будут теплыми благодаря влиянию циклонов, сообщил РБК замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в пятницу, 10 ноября.

«Пока циклоны нас от холода закрывают, настоящего холода мы и не ощущаем», — добавил Цыганков.

По его словам, в выходные, 11 и 12 ноября, воздух прогреется до плюс 7-8 градусов. Возможны дожди и порывы ветра до 17 метров в секунду, атмосферное давление останется в пределах нормы. «Мы в теплой воздушной массе остаемся. Предыдущие дни выше нормы [по температуре] были, что продолжится и в выходные», — отметил синоптик.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд добавил, что такое потепление не является рекордным. По его словам, в прошлом году в это время регистрировали потепление до плюс 14 градусов.

Специалисты погодного центра «Фобос» считают, что такая погода скорее характерна для середины октября.