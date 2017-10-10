Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Москвичам пообещали похолодание

Погода
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

До конца рабочей недели температура в столичном регионе будет на несколько градусов ниже нормы. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «Метеовести».

Вторжение тяжелого морозного воздуха заставит атмосферное давление на Русской равнине расти быстрее обычного. Во вторник и среду показания барометров в столице могут достигнуть рекордных для этого времени 760 миллиметров ртутного столба (такие значения фиксируются раз в 5-6 лет). Образовавшийся мощный антициклон достаточно долго будет определять течение атмосферных процессов в регионе.

До четверга вероятность осадков в Москве невелика, но похолодание будет усиливаться — если в начале недели после полудня термометры будут показывать плюс 2-3 градуса, то к пятнице показатель упадет до нуля градусов. В этот же день в регион прорвутся снеговые тучи. «Так что к следующим выходным на улицах столицы могут появиться первые снеговики», — говорится в сообщении синоптиков.

Самое читаемое
Санта рабарбар
Что стоит знать об эстонской кухне?
21 октября
Смертельная давка в «Лужниках»
20 октября исполнилось 35 лет со дня самой страшной трагедии в отечественном футболе
20 октября
Стритвир по-московски
Столичные дизайнеры о городской уличной моде и рынке стритвира
18 октября
"У нас *****!"
Почему в Москве едва не закрыли театр Николая Коляды?
17 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter