Москвичам пообещали похолодание

До конца рабочей недели температура в столичном регионе будет на несколько градусов ниже нормы. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «Метеовести».

Вторжение тяжелого морозного воздуха заставит атмосферное давление на Русской равнине расти быстрее обычного. Во вторник и среду показания барометров в столице могут достигнуть рекордных для этого времени 760 миллиметров ртутного столба (такие значения фиксируются раз в 5-6 лет). Образовавшийся мощный антициклон достаточно долго будет определять течение атмосферных процессов в регионе.

До четверга вероятность осадков в Москве невелика, но похолодание будет усиливаться — если в начале недели после полудня термометры будут показывать плюс 2-3 градуса, то к пятнице показатель упадет до нуля градусов. В этот же день в регион прорвутся снеговые тучи. «Так что к следующим выходным на улицах столицы могут появиться первые снеговики», — говорится в сообщении синоптиков.