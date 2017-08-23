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Синоптики рассказали о погоде на 1 сентября в Москве

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Прохладная, но солнечная погода ожидается в Москве 1 сентября. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

«В ночь на 1 сентября придет скандинавский антициклон, поэтому, скорее всего, детей ждут комфортные погодные условия. Солнечно, без осадков. Утром от 8 до 13 градусов тепла на период линейки, прохладно, но зато без осадков», — отметил представитель центра.

При этом днем 1 сентября, по предварительным прогнозам, воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что москвичей в сентябре ждет бабье лето, однако точные сроки наступления теплого периода он не назвал.

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