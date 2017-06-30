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Синоптики рекомендовали москвичам не ждать лета в 2017 году

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Синоптики рекомендовали москвичам и остальным жителям Центральной России не ждать наступления летней погоды в 2017 году. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает RT в воскресенье, 2 июля.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов. Лето будет скомканным», — отметил он.

Метеоролог также добавил, что в этом году в московском регионе едва ли получится открыть купальный сезон. «Если только смельчаки», — резюмировал Тишковец.

По данным синоптиков, прошедший июнь стал в столице самым холодным за последние 14 лет.

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