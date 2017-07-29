Тридцатиградусная жара вернется в Москву 1 августа

Жаркая погода после периода небольшого похолодания и дождей вернется в столичный регион во вторник, 1 августа. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, во вторник и среду воздух в Москве прогреется до плюс 27-29 градусов, по области — до 30 градусов выше нуля. Сохранится такая высокая температура и 3 августа — столбики термометров в столице также покажут до плюс 29 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что погода в городе начнет налаживаться уже в понедельник: в первой половине дня в столичном регионе пройдут кратковременные дожди, однако затем осадки прекратятся.

Похолодание с обильными дождями пришло в столичный регион вечером 30 июля. Как уточнили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, всего за прошедшую ночь в разных районах Москвы выпало от 5 до 24 миллиметров осадков.