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МЧС предупредило москвичей о тумане

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Столичное управление МЧС предупредило москвичей о возможном ухудшении видимости в связи с сильным туманом ночью 3 июля. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ГУ МЧС по Москве.

«В ночь на ночь 03 июля в г. Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200—500 метров», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям вождержаться от поездок по городу на личном транспорте. «Находясь в автомобиле проявляйте повышенное внимание, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Проявляйте особую осмотрительность при подъезде к перекрёсткам. Будьте внимательны на пешеходных переходах», — советует МЧС.

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