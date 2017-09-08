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В Москве объявили штормовое предупреждение

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Штормовое предупреждение объявлено в Москве в среду, 13 сентября. Об этом ТАСС сообщили в столичном метеобюро.

Синоптики ожидают, что в период с 13:00 до 16:00 мск на территории Москвы и Троицкого административного округа (ТиНАО) порывы ветра могут превысить 15 метров секунду. Кроме того, местами может быть гроза.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями, а пешеходам — избегать парковых зон и плохо укрепленных дорожных конструкций. По данным сервиса Яндекс. Погода, температура воздуха в столице вечером 13 сентября составит 19 градусов тепла.

Накануне, 12 сентября, в городе был побит температурный рекорд 1932 года. Воздух прогрелся до 26,5 градуса по Цельсию, тогда как предыдущий рекорд, зафиксированный 85 лет назад, составлял 26,4 градуса.

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