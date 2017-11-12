С начала ноября в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Всего осадков в Москве с начала месяца выпало 29,2 миллиметра, с учетом прошедшей ночи, при норме 58», — уточнила Позднякова.

Она отметила, что в ночь на 16 ноября выпало не более 1 миллиметра осадков в виде мокрого снега. Днем, по словам Поздняковой, в городе также будут наблюдаться небольшие осадки, к вечеру они постепенно прекратятся.

Ранее синоптики пообещали наступление климатической зимы в Москве после 15 ноября. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил, что снежный покров в Москве стал ложиться позже из-за глобального потепления.