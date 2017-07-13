Вильфанд объявил о начале настоящего лета в Москве

В Москве после затянувшегося похолодания установилась нормальная для лета температура. Об этом в пятницу, 14 июля, ТАСС сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«О холодах, которые были, можно уже потихоньку забывать, установился нормальный летний режим», — сказал Вильфанд.

По его словам, такая погода продержится, по предварительным прогнозам, до конца следующей недели. Самым теплым днем станет грядущая суббота, 15 июля: столбики термометров покажут около 24-26 градусов выше нуля. «Довольно тепло — до 25 градусов — будет и в воскресенье, затем небольшое понижение — 21-22, это типичная температура для июля», — добавил Вильфанд.

Достаточно высокие температуры будут отмечаться в столице и по ночам. Так, в ночь на субботу будет около плюс 17-19 градусов, а в ночь на воскресенье, 16 июля, — около плюс 16-18. «Температурный фон выше 12 градусов ночью, когда минимальные температуры, — это уже признак теплой погоды, потому что уже утром, когда все идут на работу, жизнь начинается — уже тепло, уже температура выше 16-17 градусов», — пояснил директор Гидрометцентра.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются кратковременные грозовые дожди. Как отметил Вильфанд, такая дождливая погода имеет и свои плюсы. «Все вредные примеси, которые образуются от предприятий, все выбросы и выхлопные газы, очень быстро улетучиваются — воздух чистый», — пояснил он.

Ранее глава Гидрометцентра обещал москвичам, что лето придет в город только в сентябре.