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Вильфанд предсказал для Москвы четыре-пять погожих дней в июле и августе

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Москву во второй половине июля и начале августа ждут только четыре-пять по-настоящему летних дней. Об этом Газете.ру рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во второй половине июля и первой декаде августа будет четыре-пять деньков, когда будет стоять погожая, по-настоящему летняя погода», – сказал он.

В эти выходные температура в Москве также будет ниже нормы на 4-5 градусов. Выше 18 градусов она не повысится.

Ранее синоптики сообщили, что выходные 8 и 9 июля станут для всей Центральной России самыми холодными за последние 25 лет. На погоду в Москве будут влиять два циклона: один идет с северо-востока, а другой пройдет южнее столицы. Таким образом, моквичей опять ждут дожди, на юге — с грозами.

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