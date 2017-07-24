Жара в Москве сменится ливнями и шквалистым ветром

Похолодание с ливнями и шквалистым ветром придет в Москву на смену жаре в воскресенье, 30 июля. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, жаркая погода установится в столичном регионе уже в четверг, 27 июля — столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такая высокая температура сохранится и в пятницу, а суббота и вовсе может стать самым жарким днем этого лета — воздух в Москве прогреется до плюс 29-34 градусов.

«Однако марево будет недолгим, и воскресенье станет расплатой за робкие амбиции лета: зарядят сильные ливневые дожди», — отметили в центре. Всего за день в городе может выпасть до трети месячной нормы осадков — около 30-35 миллиметров. При этом температура снова понизится до плюс 20-25 градусов.

Ранее синоптики пообещали москвичам, что в грядущие выходные, 29 и 30 июля, в столичном регионе установится тридцатиградусная жара.