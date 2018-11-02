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Москвичей предупредили о преждевременном похолодании

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Температура воздуха в Москве утром в понедельник, 12 ноября, понизится до минус 8-10 градусов, в Подмосковье местами до минус 15. Это норма для начала декабря, сообщил в Facebook главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Таким образом, природа по температурному фону перебросит москвичей в зиму, на 23 дня вперед — в 9 декабря», — написал он.

Он отметил, что ночь на понедельник — самая морозная за осень. Столбик термометра упал до минус 5 градусов.

Ранее сообщалось, что самой холодной стала ночь на воскресенье: воздух остыл до минус 2,3 градуса.

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