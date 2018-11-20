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Москвичи увидят два звездопада в декабре

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Жители Москвы увидят два звездопада в декабре. Метеорный поток Геминиды можно будет наблюдать в ночь на 14 декабря, а Урсиды — в ночь на 22-е. Об этом сообщается во вторник, 27 ноября, на официальном сайте столичного мэра.

Геминиды станут одними из самых больших и зрелищных в этом году — до 120 падающих звезд в час. Видимость может ухудшить облачность, но Гидрометцентр России предварительно прогнозирует ясное небо в это время.

«Если наблюдать за звездопадом во время его пика, то специальное оборудование не потребуется, он будет виден невооруженным глазом. На небе Геминиды выглядят как разлетающиеся в разные стороны светящиеся точки, которые оставляют за собой тонкие следы. Мелкие космические частицы, которые сгорают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода солнца», — рассказали в Московском планетарии.

Что касается Урсид, то в этом году ожидается до 10 метеоров в час. В случае с этим потоком помешать наблюдению может полная луна, но погоду обещают благоприятную.

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