На станции «Маяковская» закрыли все кассы ради эксперимента

На станции «Маяковская» московского метрополитена закрыли все кассы. Работница подземки сообщила, что это сделано ради эксперимента: руководство хочет проверить, как автоматы по продаже билетов справляются с потоком пассажиров. Об этом говорится в Telergam-канале «Московские новости».

«Тетечка, которая дежурит у новенького автомата, сказала, что скоро кассы уберут совсем», — отмечается в сообщении.

В аккаунтах метрополитена в соцсетях пока не комментируют нововведение.

Ранее положение станций московского метро в пространстве показали на одной схеме. Модель была построена на основе общедоступных координат станций и глубин их заложения.