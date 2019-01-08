Три станции метро закрыли в Москве из-за подтопления

Три станции московского метрополитена временно закрыли из-за подтопления — «Окружную», «Верхние Лихоборы» и «Селигерскую» Люблинско-Дмитровской линии («салатовая ветка»). Поезда доезжают только до «Петровско-Разумовской», сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Отмечается, что такое решение принято «из-за поступления воды» на перегоне между «Окружной» и «Верхними Лихоборами».

Между станциями пустили 50 бесплатных автобусов. Движение регулируют сотрудники ГИБДД. На месте дежурят работники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Отмечается, что угрозы для инфраструктуры метро нет. Инженеры и строители выясняют характер подтопления.

Станции «Окружная» и «Верхние Лихоборы» были открыты в один день — 22 марта 2018 года.