Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Домодедово останется без метро

Урбанистика
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Власти Москвы не намерены строить линию метро к аэропорту Домодедово. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс» со ссылкой на радио «Москва FM».

«На этом направлении есть железнодорожная ветка, которая будет развиваться, ее достаточно для обеспечения пассажиропотока», — пояснил чиновник.

Он напомнил, что к аэропорту Внуково продлят Калининско-Солнцевскую линию подземки.

«Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. На этом участке протяженностью 5,2 километра будут открыты две станции — Пыхтино и Внуково», — отметил Хуснуллин. Он добавил, что пассажиропоток на них в утренний час пик составит 10-12 тысяч человек.

Читайте также
Самое читаемое
«Рядом с крестами на храмах видны очертания полумесяцев»
Все, что нужно знать о мечети в Кремле
16 марта
«Самодельный урбанизм»
Чем хороша теория малых дел в условиях города
19 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter