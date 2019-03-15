Домодедово останется без метро

Власти Москвы не намерены строить линию метро к аэропорту Домодедово. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс» со ссылкой на радио «Москва FM».

«На этом направлении есть железнодорожная ветка, которая будет развиваться, ее достаточно для обеспечения пассажиропотока», — пояснил чиновник.

Он напомнил, что к аэропорту Внуково продлят Калининско-Солнцевскую линию подземки.