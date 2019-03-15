Домодедово останется без метро

Власти Москвы не намерены строить линию метро к аэропорту Домодедово. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс» со ссылкой на радио «Москва FM».
«На этом направлении есть железнодорожная ветка, которая будет развиваться, ее достаточно для обеспечения пассажиропотока», — пояснил чиновник.
Он напомнил, что к аэропорту Внуково продлят Калининско-Солнцевскую линию подземки.
«Принято решение о строительстве метрополитена в поселок Внуково, в аэропорт. На этом участке протяженностью 5,2 километра будут открыты две станции —
Пыхтино и
Внуково», — отметил Хуснуллин. Он добавил, что пассажиропоток на них в утренний час пик составит 10-12 тысяч человек.