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Власти Москвы собрались снести бизнес-центр

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Мэрия Москвы готовит иск в суд о признании бизнес-центра West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. Столичные власти намерены снести здание площадью 38,9 тысячи квадратных метров. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам сотрудника московской администрации, разрешение на строительство и ввод объекта не оформлялось.

Как отмечает издание, в начале 2018 года Росреестр выборочно остановил регистрацию помещений в West Park после письма из мэрии, в котором утверждалось, что центр имеет признаки самовольной постройки.

Представитель инициативной группы собственников комплекса Татьяна Лавренова рассказала, что государственная инспекция проходила в 2016 году. Проверка выявила нарушения, но девелопер продолжал продавать помещения.

По данным источников, строительством West Park занималась компания «Плаза девелопмент», ее владелец — основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. По другим данным, хозяева помещений в бизнес-центре приобретали площади у паевого фонда «Восход», находящегося под управлением УК «Инвест-сити». Ее бенефициар — Галина Михайловна Абрамова. Точно не известно, имеет ли она какое-либо отношение к Михаилу Абрамову.

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