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14-летнюю школьницу изнасиловали в Измайловском парке

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14-летняя школьница стала жертвой насильника в Измайловском парке. Об этом в понедельник, 4 сентбря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет газета «Московский комсомолец».

По сведениям издания, это произошло в ночь на 2 сентября. Девушка пошла гулять в парк со своим случайным знакомым. Когда они оказались в безлюдном месте, он напал на нее и изнасиловал.

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемого.

9 августа полиция задержала троих уроженцев Дагестана, которые подозреваются в изнасиловании 17-летней студентки Московского финансово-юридического университета. Мужчины по очереди надругались над девушкой, после чего ограбили ее.

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