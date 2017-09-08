23-летнюю девушку зарезали во дворе дома на юго-востоке Москвы

23-летнюю девушку зарезали возле жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

«По данным следствия, утром 12 сентября 2017 года вблизи жилого дома на улице Краснодарская в городе Москве прохожими было обнаружено тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями в области туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте», — отметили в главке.

В настоящее время на месте убийства работают следователи, опрашиваются свидетели произошедшего. Возбуждено уголовное дело.