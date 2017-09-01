43-летняя вражда московских соседей закончилась стрельбой

43 года вражды между двумя московскими соседями закончились стрельбой и дракой. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

По сведениям издания, конфликтные отношения между мужчинами 67 и 56 лет начались еще в 1974 году, когда они стали соседями. Старший из них, как отмечает газета, страдает психическим заболеванием и живет один. Пенсионер создает проблемы всем жильцам дома, оставляет оскорбительные надписи на стенах, взламывает чужие почтовые ящики и режет ножом обивку дверей.

Спустя четыре с лишним десятилетия конфликт достиг пика, и когда 56-летний мужчина возвращался домой с собакой, пенсионер встретил его на этаже и без предупреждения выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Пострадавшему удалось выбить оружие из рук соседа и скрутить его. Москвич вызвал полицию и скорую, после чего оба мужчины были госпитализированы в 1-ю городскую больницу.

Теперь в конфликте разбирается полиция. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют, откуда у психически больного человека оказался травматический пистолет.