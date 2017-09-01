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666 человек эвакуировали из-за короткого замыкания в московской спортшколе

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Из спортивной школы на западе Москвы из-за короткого замыкания были эвакуированы 666 человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Агентство городских новостей «Москва» в четверг, 7 августа.

«В столовой спортивной школы на улице Удальцова, 40 произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Из соображений безопасности эвакуированы 666 человек — 622 ученика и 44 взрослых», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время здание проверяют и проветривают. После этого занятия в спортшколе возобновятся.

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