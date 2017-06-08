Адвоката избили в ресторане на Кутузовском проспекте в Москве

Адвоката Руслана Подгорного избили в столичном ресторане Erwin на Кутузовском проспекте. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает Life.

Неизвестный набросился на юриста и нанес ему несколько ударов. Сотрудники заведения вызвали на место происшествия полицию и бригаду скорой помощи.

Правоохранительные органы устанавливают личность нападавшего и обстоятельства случившегося.

Ранее в апреле возле ресторана «Шеф» на Кутузовском проспекте избили чемпиона Европы по дзюдо, бойца ММА Адама Яндиева по прозвищу Борода. Несколько человек во главе с Исой Белхороевым, сыном председателя комитета Народного собрания Ингушетии по здравоохранению, окружили его, когда он вышел из заведения, где ужинал с семьей.