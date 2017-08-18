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Агрессивный москвич откусил дворнику ухо

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Москвич избил дворника и откусил ему ухо после того, как тот сделал замечание его жене. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает РИА Новости.

Как рассказал житель дома на Матвеевской улице на западе столицы, где работает потерпевший, дворник Махмуд, 15 августа тот сделал замечание женщине, выгуливавшей собаку среди цветов, которые он ранее посадил. На следующий день, когда Махмуд работал во дворе, к нему подъехала машина, из которой вышел мужчина и начал его избивать. Оказалось, что таким образом он хотел наказать «обидчика» своей жены.

После этого дворник решил обратиться в полицию Очаково-Матвеевского района, но там его уговорили забрать заявление и «решить все миром». На следующее утро, 17 августа, агрессивный мужчина снова пришел к Махмуду, напал на него и откусил ему верхнюю часть левого уха. Махмуд снова обратился в полицию, но ему предложили прийти на следующий день.

Как пояснила агентству адвокат потерпевшего из фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, в настоящее время Махмуд находится в больнице. У него выбиты зубы, а также есть подозрение на сотрясение мозга. При этом, по словам адвоката, сторона нападавшего уже подала в полицию заявление на дворника, стремясь выставить его виноватым.

Жители дома, в котором работает дворник, тоже написали заявление в полицию: там они рассказали о том, что Махмуд является добросовестным работником и вежливым, деликатным человеком. Кроме того, они попросили органы власти принять заявление дворника и разобраться в произошедшем.

В ОВД района Очаково-Матвеевское давать комментарий РИА Новости отказались.

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