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Автобус сбил 4-летнюю девочку на юго-востоке Москвы

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Автобус сбил четырехлетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Выхино на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным столичного управления ГИБДД, авария произошла на пересечении улицы Красный Казанец и Вешняковской улицы. Водитель не скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности ТАСС пояснили, что ребенок был госпитализирован с места ДТП в НИИ детской хирургии и травматологии на вертолете Московского авиационного центра.

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