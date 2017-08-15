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Автомобиль сбил полуторагодовалого мальчика с отцом в московском дворе

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Водитель автомобиля Skoda Superb сбил полуторагодовалого мальчика, который катался вместе с отцом на самокате во дворе на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 16 августа, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Юных Ленинцев. Водитель, ехавший задним ходом, не заметил мужчину с ребенком и наехал на них. Машина продолжила двигаться и протащила мальчика еще несколько метров, несмотря на попытки отца остановить автомобиль.

«Удар первый пришелся мужу в спину. Они слетели с самоката, и ребенок, соответственно, попал под машину. Муж сдерживал машину, орал, стучал по машине, чтобы он остановился, вытаскивал ребенка, потому что его голова могла оказаться под колесом. На самом деле то, что он остался жив, это просто чудо какое-то», — рассказала мать мальчика.

В результате аварии ребенок получил сотрясение мозга и множественные ушибы. В настоящее время он вместе с отцом находится в одной из столичных больниц.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Как удалось установить, за рулем машины находился 29-летний москвич.

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