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Байкер перекрыл Минское шоссе и спас самоубийцу

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В Подмосковье байкер остановил движение на Минском шоссе, чтобы отговорить самоубийцу. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает Life.

Проезжая под одним из мостов, мотоциклист увидел человека, собирающегося прыгнуть вниз. Он развернулся и перекрыл движение, чтобы вступить в переговоры с самоубийцей. После долгих уговоров и обещания прокатить парня на своем мотоцикле ему удалось уговорить его не прыгать.

«Со слов парня, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и, как можно понять, морально сорвался. Мы дождались всех — полиция, МЧС и скорая приехали быстро. Все это время мы беседовали с ним на отвлеченные темы и два раза ловили, так как он пытался убежать», – рассказал байкер.

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